Середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 7,7% — Укренерго

Останнього тижня лютого через значне збільшення середньодобової температури (з -6,7°C минулого тижня до 2°C) відбулося різке зниження електроспоживання у порівнянні із попереднім тижнем.

Водночас в порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання електроенергії навпаки значно збільшилося, пише пресслужба Укренерго.

«Зокрема, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 7,7% до 474 млн кВт·год, а у вихідні — на 10% до 433,6 млн кВт·год. Загалом, електроспоживання, за оперативними даними, з 22 по 28 лютого становило 3,24 млрд кВт-год, що на 8,3% менше за попередній тиждень. В порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні збільшилося на 8,1%, а у вихідні — на 4,9%», — йдеться у повідомленні.

З початку лютого електроспоживання становить 13,6 млрд кВт-год, що на 8% більше прогнозу.

Читайте в «Терміналі», з 1 березня набирають чинності зміни до розділу IV правил ринку електроенергії, згідно з якими дозвіл на виведення з роботи енергоблоків надаватиметься лише у разі профіциту електроенергії на балансуючому ринку.

