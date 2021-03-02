Середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 7,7% — Укренерго

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: ,

Середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 7,7% — Укренерго

Останнього тижня лютого через значне збільшення середньодобової температури (з -6,7°C минулого тижня до 2°C) відбулося різке зниження електроспоживання у порівнянні із попереднім тижнем.

Водночас в порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання електроенергії навпаки значно збільшилося, пише пресслужба Укренерго.

«Зокрема, середньодобове електроспоживання в робочі дні відносно попереднього тижня зменшилося на 7,7% до 474 млн кВт·год, а у вихідні — на 10% до 433,6 млн кВт·год. Загалом, електроспоживання, за оперативними даними, з 22 по 28 лютого становило 3,24 млрд кВт-год, що на 8,3% менше за попередній тиждень. В порівнянні з минулим роком середньодобове електроспоживання у робочі дні збільшилося на 8,1%, а у вихідні — на 4,9%», — йдеться у повідомленні.

З початку лютого електроспоживання становить 13,6 млрд кВт-год, що на 8% більше прогнозу.

Читайте в «Терміналі», з 1 березня набирають чинності зміни до розділу IV правил ринку електроенергії, згідно з якими дозвіл на виведення з роботи енергоблоків надаватиметься лише у разі профіциту електроенергії на балансуючому ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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