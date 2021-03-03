Центренерго обмежить електропостачання ТОВ «Юнайтед Енерджі» через заборгованість

ПАТ “Центренерго” у 5 разів знижує обсяг постачання електроенергії ТОВ “Юнайтед Енерджі” через наявність протермінованої заборгованості.
Інформує Центренерго.
Станом на середу, 3 березня, компанія “Юнайтед Енерджі” має протерміновану заборгованість згідно договору купівлі-продажу електроенергії від 29.12.2020р. у розмірі 725 млн грн. Наявність заборгованості призвела до неможливості ПАТ “Центренерго” вчасно здійснити оплати за постачання вугілля.
Відтак, було прийнято рішення обмежити відпуск електроенергії зазначеній компанії. У випадку, якщо частина заборгованості у розмірі щонайменше 234 млн грн. не буде погашена до кінця операційного дня 03.03.2021, ПАТ “Центренерго” може повністю призупинити відпуск електроенергії ТОВ “Юнайтед Енерджі” з 04.03.2021.
Зазначається, що частина електроенергії ПАТ «Центренерго» була реалізована 2 березня під час першого виходу підприємства на ринок “на добу наперед” після оновлення менеджменту. Вартість 1 кВт-год склала 1,53 грн — на 32% більше, ніж ціна продажу за двостороннім договором з ТОВ «Юнайтед Енерджі».
Раніше Термінал писав, що призначено нового керівника Центренерго.