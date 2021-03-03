Ладижинська ТЕС оштрафована судом за самовільне використання води

Обновлено: Март 03, 2021. Тэги: , ,

Ладижинська ТЕС оштрафована судом за самовільне використання води

За спільної наполегливої позиції Вінницької обласної прокуратури та Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Північно-західним апеляційним господарським судом задоволено позов прокуратури до теплової електричної станції щодо відшкодування збитків, завданих державі внаслідок самовільного водокористування.

Інформує Вінницька обласна прокуратура.

У квітні 2020 року до Господарського суду Вінницької області подано позовну заяву прокурора в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області до ТЕС про стягнення понад 2,1 млн грн матеріальних збитків, завданих гідроелектростанцією, яка є частиною ТЕС, довкіллю внаслідок використання води без затверджених дозволом на спеціальне водокористування лімітів пропуску води через гідровузли.

У жовтні 2020 року рішенням Господарського суду Вінницької області в задоволенні позову прокуратури відмовлено. Не погоджуючись із рішенням, прокурор подав скаргу до Північно-західного апеляційного господарського суду, в якій просив скасувати його, обґрунтовуючи тим, що суд першої інстанції ненадав належної оцінки доказам у справі.

Зокрема, місцевий господарський суд не врахував, що у дозволі ТЕС не зазначено ліміту пропуску води через гідровузли та відсутній дозвіл одного з видів спеціального водокористування. Відтак протягом року підприємство використовувало воду понаднормово, завдавши таким чином державі збитків на суму понад 2,1 млн грн.

У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі.

Раніше Термінал писав, що «ДТЭК Ладыжинская ТЭС» сэкономит 31% электроэнергии после модернизации насосной станции.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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