Нафта Brent торгується нижче $63 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 62,95 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,40%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,88 долара за барель, додавши 0,22%.

Ціни на нафту виросли в середу, чому сприяли надії попиту на прогрес, досягнутий у розгортанні кампанії з вакцинації в США, і водночас невпевненість у тому, які обсяги постачання поверне на ринок ОПЕК+ на своєму засіданні в четвер, і значне збільшення запасів нафти в США обмежили зростання цін, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:40 мск в середу становить $ 62,90 за барель, що на $ 0,20 (0,32%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 2 березня ці контракти подешевшали на $ 0,99 (1,6%) — до $ 62,7 за барель — це мінімальний рівень з 12 лютого, згідно з даними Dow Jones Market Data. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,09 (0,15%) — до $ 59,84 за барель. За підсумками попередньої сесії ці контракти опустилися в ціні на $ 0,89 (1,5%) — до $ 59,75 за барель — мінімуму з 19 лютого.