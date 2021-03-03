Нафтогаз реорганізує систему корпоративних закупівель

НАК «Нафтогаз України» було прийнято рішення про зміну системи закупівель та їх виведення в окрему корпоративну функцію, що централізовано відповідатиме за закупівлі Групи та підпорядковуватиметься безпосередньо виконавчому директору.

Повідомляє Нафтогаз.

Оновлена структура функції дозволить консолідувати всю закупівельну експертизу в єдиному місці, а також забезпечить пряму та незалежну підзвітність правлінню Нафтогазу.

З 1-го березня 2021 року розпочинає роботу Головна рада з контрактування (Major Contract Board) та ради з контрактування юридичних осіб (Local Contract Boards), — органи, що покликані посилити процес нагляду за закупівлями та в цілому забезпечити зростання якості та результативності функції. Ради з контрактування підпорядковуватимуться фінансовому директору Групи.

Функціональна зміна дозволить дивізіону «Технічне забезпечення», якому раніше підпорядковувались закупівлі, зосередитись на управлінні найбільшими інвестиційними та капітальними проектами Компанії, зокрема, на бурових та будівельних послугах, на підвищенні рівня ефективності автоматизації виробничих процесів. Завдяки цим змінам, Нафтогазу вдасться краще сфокусуватись на реалізації нових ініціатив — зокрема, розробці Юзівського родовища, УРП-проектів, освоєнні Карпат та шельфу Чорного моря.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз оприлюднив нову корпоративну стратегію.