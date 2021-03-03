Нафтогаз реорганізує систему корпоративних закупівель

Обновлено: Март 03, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз реорганізує систему корпоративних закупівель

НАК «Нафтогаз України» було прийнято рішення про зміну системи закупівель та їх виведення в окрему корпоративну функцію, що централізовано відповідатиме за закупівлі Групи та підпорядковуватиметься безпосередньо виконавчому директору.

Повідомляє Нафтогаз.

Оновлена структура функції дозволить консолідувати всю закупівельну експертизу в єдиному місці, а також забезпечить пряму та незалежну підзвітність правлінню Нафтогазу.

З 1-го березня 2021 року розпочинає роботу Головна рада з контрактування (Major Contract Board) та ради з контрактування юридичних осіб (Local Contract Boards), — органи, що покликані посилити процес нагляду за закупівлями та в цілому забезпечити зростання якості та результативності функції. Ради з контрактування підпорядковуватимуться фінансовому директору Групи.

Функціональна зміна дозволить дивізіону «Технічне забезпечення», якому раніше підпорядковувались закупівлі, зосередитись на управлінні найбільшими інвестиційними та капітальними проектами Компанії, зокрема, на бурових та будівельних послугах, на підвищенні рівня ефективності автоматизації виробничих процесів. Завдяки цим змінам, Нафтогазу вдасться краще сфокусуватись на реалізації нових ініціатив — зокрема, розробці Юзівського родовища, УРП-проектів, освоєнні Карпат та шельфу Чорного моря.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз оприлюднив нову корпоративну стратегію.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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