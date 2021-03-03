НКРЕКП оприлюднила проєкт рішення щодо річної ціни на газ

Ухвалення Проєкту постанови надасть можливість населенню споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

Про це йдеться в проєкті рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, опублікованому на сайті НКРЕКП.

«Прийняття вищезазначеного Проєкту постанови надасть можливість побутовим споживачам споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року. При цьому, усі постачальники природного газу, які матимуть намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам, будуть зобов’язані у термін до 25 квітня довести до відома побутовим споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх вебсайтах», — йдеться у повідомленні.

В НКРЕКП додали, що постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати інші пропозиції для споживання побутовим споживачам, що підвищить можливості для розвитку конкуренції на роздрібному ринку природного газу. «Вищезазначені зміни сприятимуть захисту прав побутових споживачів в частині стабілізації цін на природний газ в умовах відкриття ринку природного газу та розвитку конкуренції на ньому», — йдеться у повідомленні.