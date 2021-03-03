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НКРЕКП оприлюднила проєкт рішення щодо річної ціни на газ

Обновлено: Март 03, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП оприлюднила проєкт рішення щодо річної ціни на газ

Ухвалення Проєкту постанови надасть можливість населенню споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

Про це йдеться в проєкті рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, опублікованому на сайті НКРЕКП.

«Прийняття вищезазначеного Проєкту постанови надасть можливість побутовим споживачам споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року. При цьому, усі постачальники природного газу, які матимуть намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам, будуть зобов’язані у термін до 25 квітня довести до відома побутовим споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх вебсайтах», — йдеться у повідомленні.
В НКРЕКП додали, що постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати інші пропозиції для споживання побутовим споживачам, що підвищить можливості для розвитку конкуренції на роздрібному ринку природного газу. «Вищезазначені зміни сприятимуть захисту прав побутових споживачів в частині стабілізації цін на природний газ в умовах відкриття ринку природного газу та розвитку конкуренції на ньому», — йдеться у повідомленні.

У разі прийняття постанова набере чинності з 1 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем ​​його оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Що стосується періоду 2021-2022 років, то, згідно з проєктом, постачальники природного газу, які будуть здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року зобов’язані до 25 квітня 2021 року оприлюднювати на власних сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції.

«Термінал» писав, вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні продукти. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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