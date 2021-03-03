НКРЕКП проведе позапланову перевірку Енергоатому

До НКРЕКП надійшло звернення ДП «Гарантований покупець» щодо недотримання ДП «НАЕК «Енергоатом» вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії стосовно обов’язкового продажу Гарантованому покупцю електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

Йдеться в обґрунтуванні проєкту постанови НКРЕКП щодо перевірки.

Зокрема, ДП «НАЕК «Енергоатом» було продано ДП «Гарантований покупець» на електронному аукціоні на лютий 2021 року електричну енергію в обсязі 3 498 143, 841 МВТ·год, що менше від необхідного обсягу (3 714 699, 906 МВт·год).

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку ДП «НАЕК «Енергоатом» за період діяльності з 18.01.2021 по 28.02.2021.

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