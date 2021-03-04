2021-03-04: Нафта Brent торгується вище  $64 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 64,59 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,81%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,73 долара за барель, додавши 0,73%.

Ціни на нафту виросли в четвер, адже ймовірність того, що країни-нафтовиробники ОПЕК+ можуть відмовитися від збільшення видобутку на ключовому засіданні пізніше сьогодні, підкріпилася тим, що запаси палива в США зменшилися, пише Reuters.

Сьогодні ціни на нафту продовжують рости, ринок чекає ключового засідання міністрів країн-учасниць угоди ОПЕК + при відсутності чітких сигналів про те, який обсяг видобутку повернеться на ринок, пише «Investing.com».

Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC) напередодні закінчилося без винесення будь-яких рекомендацій для зустрічі міністрів.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:19 мск склала $ 64,55 за барель, що на $ 0,48 (0,75%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 3 березня ці контракти подорожчали на $ 1,37 (2,2%) — до $ 64,07 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:20 мск склала $ 61,68 за барель, що на $ 0,4 (0,65%) вище рівня на закриття ринку в середу. За підсумками попередньої сесії ці контракти подорожчали на $ 1,53 (2,6%) — до $ 61,28 за барель.