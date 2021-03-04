Добудова «Північного потоку-2″ буде черговим ударом по Україні — Зеленський

Добудова Росією газопроводу «Північний потік-2» буде черговим потужним ударом по Україні, а також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем в Києві, пише пресслужба Президента.

«І європейські лідери, і українці – всі, повинні розуміти: будівництво газопроводу в обхід України – це питання не тільки економіки України, хоча це також дуже важливо для нас, це питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Якщо він буде добудований – це буде ще один потужний удар по Україні, після Донбасу і Криму», – сказав президент.

Зеленський подякував країнам Європейського союзу і США за санкційну підтримку.

«Якби ми не порушували ці питання, я впевнений, що «Північний потік-2» був би вже добудований», – зазначив глава держави.

За його словами, поки це питання буде залишатися на порядку денному, поки ЄС і США не будуть пом’якшувати свою позицію, Україна буде в безпеці.

«Термінал» писав, експерти з енергетики у США переконують: санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2″ треба запровадити якнайшвидше. За їхніми словами, Білий дім зобов’язаний це зробити, адже санкції Конгресу США проти всіх, хто залучений до проєкту, носять обов’язковий, а не рекомендаційний характер.