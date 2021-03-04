Імпорт нафти в США виріс в 2,5 рази

Імпорт нафти в США з Саудівської Аравії за тиждень, що завершився 26 лютого, виріс у 2,5 раза, до 368 тисяч барелів на добу.

Про це свідчать дані управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), пише АНГІ.

Такий обсяг імпорту став максимальним з листопада 2020 року. Максимальний обсяг імпорту — у 2,047 млн ​​барелів нафти в день — був зафіксований на першому тижні 2012 року.

Також, згідно з щомісячним даними EIA, Саудівська Аравія в грудні 2020 роки опустилася на п’яту сходинку рейтингу найбільших постачальників нафти й нафтопродуктів в США, поставивши 5,901 мільйона барелів. Що стосується тільки нафти, то тут Саудівська Аравія посіла шосте місце.