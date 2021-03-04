Службове розслідування стосовно керівника Енергоатома припинили через рішення КСУ – Міненергетики

Службове розслідування стосовно тимчасового виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна припинили через рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання та виявлення корупції».



Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«КСУ визнав пункт восьмий частини першої статті 12 закону «Про запобігання та виявлення корупції» таким, що не відповідає Конституції. Саме на підставі цього пункту проводилося службове розслідування», — зазначили в Міненерго.

«З огляду на вищенаведені обставини, проведення службового розслідування відповідно до винесеного припису Національного агентства з питань запобігання корупції припинено», – йдеться у відповіді на запит.

За даними міністерства, службове розслідування стосовно Котіна розпочали 21 жовтня 2020 року.

«Термінал» також писав, Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК «Енергоатомі» через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

