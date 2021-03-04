Службове розслідування стосовно керівника Енергоатома припинили через рішення КСУ – Міненергетики

Обновлено: Март 04, 2021. Тэги: ,

Службове розслідування стосовно керівника Енергоатома припинили через рішення КСУ – Міненергетики

Службове розслідування стосовно тимчасового виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна припинили через рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання та виявлення корупції».

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«КСУ визнав пункт восьмий частини першої статті 12 закону «Про запобігання та виявлення корупції» таким, що не відповідає Конституції. Саме на підставі цього пункту проводилося службове розслідування», — зазначили в Міненерго.

«З огляду на вищенаведені обставини, проведення службового розслідування відповідно до винесеного припису Національного агентства з питань запобігання корупції припинено», – йдеться у відповіді на запит.

За даними міністерства, службове розслідування стосовно Котіна розпочали 21 жовтня 2020 року.

«Термінал» також писав, Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК «Енергоатомі» через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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