Уряд призначив нового тимчасового голову Держгеокадастру

Кабінет міністрів на засіданні призначив Сергія Завадського тимчасово виконувачем обов’язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
Також на засіданні уряд призначив Олега Пілата заступником голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а Геннадія Данішевського — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
«Термінал» писав, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру запровадила електронну послугу «Замовлення проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягає державній експертизі».