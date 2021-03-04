Уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні, — Шмигаль

4 березня під час прес-конференції з нагоди року роботи Уряду прем’єр міністр Денис Шмигаль наголосив, що Уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні.

Передає Урядовий портал.

Для цього було передано площу «Юзівська» і шельф Чорного моря НАК «Нафтогаз Україна» для проведення відповідної розвідки.

«Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, як з НАК «Нафтогаз», так і з приватними компаніями. Інвестиції у цю галузь тільки в розвідку в найближчі 2-3 роки складуть 10 мільярдів гривень. Ми розраховуємо, що відкриття нових родовищ дасть змогу повністю забезпечити внутрішню потребу для населення й для виробничих споживачів газу, забезпечити власним видобутком», — підкреслив очільник Уряду.

Раніше Термінал писав, що Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ.