Ціна на нафту досягла майже 14-місячного максимуму

У п’ятницю ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%, досягнувши максимуму за майже 14 місяців після того, як ОПЕК і її союзники погодилися не збільшувати пропозицію в квітні, оскільки вони очікують більш істотного відновлення попиту.

Передає Рейтер.

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,52 долара, або на 2,3%, до 68,26 долара за барель на 12:08 за Києвом, а ф’ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,30 долара, або 2%, до 65,13 долара.

Обидві еталонні марки нафти зросли більш ніж на 4% у четвер після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, разом відомі як ОПЕК +, продовжили обмеження видобутку нафти до квітня, надавши невеликі пільги для Росії і Казахстану.

«ОПЕК + вибрала обережний підхід, збільшивши видобуток всього на 150 000 барелів на добу в квітні, в той час як учасники ринку очікували збільшення на 1,5 млн барелів на добу», — сказав нафтовий аналітик UBS Джованні Стауново.

Інвестори були здивовані тим, що Саудівська Аравія вирішила зберегти своє добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на добу до квітня навіть після зростання цін на нафту за останні два місяці на тлі програм вакцинації проти COVID-19 по всьому світу.

Аналітики переглядають свої прогнози цін, щоб відобразити триваюче обмеження пропозиції з боку ОПЕК +, а також американських виробників сланцю, які стримують витрати, щоб підвищити прибутковість для інвесторів.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на 5 доларів до 75 доларів за барель у другому кварталі і 80 доларів за барель в третьому кварталі цього року. UBS підвищив прогноз по Brent до 75 доларів за барель, а WTI до 72 доларів у другій половині 2021 року.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК не буде нарощувати видобуток нафти в квітні, крім РФ і Казахстану.