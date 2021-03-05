Ціна на нафту досягла майже 14-місячного максимуму

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , , ,

Ціна на нафту досягла майже 14-місячного максимуму

У п’ятницю ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%, досягнувши максимуму за майже 14 місяців після того, як ОПЕК і її союзники погодилися не збільшувати пропозицію в квітні, оскільки вони очікують більш істотного відновлення попиту.

Передає Рейтер.

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,52 долара, або на 2,3%, до 68,26 долара за барель на 12:08 за Києвом, а ф’ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,30 долара, або 2%, до 65,13 долара.

Обидві еталонні марки нафти зросли більш ніж на 4% у четвер після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, разом відомі як ОПЕК +, продовжили обмеження видобутку нафти до квітня, надавши невеликі пільги для Росії і Казахстану.

«ОПЕК + вибрала обережний підхід, збільшивши видобуток всього на 150 000 барелів на добу в квітні, в той час як учасники ринку очікували збільшення на 1,5 млн барелів на добу», — сказав нафтовий аналітик UBS Джованні Стауново.

Інвестори були здивовані тим, що Саудівська Аравія вирішила зберегти своє добровільне скорочення на 1 мільйон барелів на добу до квітня навіть після зростання цін на нафту за останні два місяці на тлі програм вакцинації проти COVID-19 по всьому світу.

Аналітики переглядають свої прогнози цін, щоб відобразити триваюче обмеження пропозиції з боку ОПЕК +, а також американських виробників сланцю, які стримують витрати, щоб підвищити прибутковість для інвесторів.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на 5 доларів до 75 доларів за барель у другому кварталі і 80 доларів за барель в третьому кварталі цього року. UBS підвищив прогноз по Brent до 75 доларів за барель, а WTI до 72 доларів у другій половині 2021 року.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК не буде нарощувати видобуток нафти в квітні, крім РФ і Казахстану.

Автор:

(Всего статей: 17857)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: