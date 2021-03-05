Держенергоефективності представило концепцію механізму генерації «чистої» енергії

Йдеться про новий механізм чистого вимірювання, який вже застосовується світі, — Net Energy Metering.

Про це пише пресслужба уряду.

«Розподілена генерація та створення сегменту проз’юмерів є важливими складовими для сталого розвитку енергетичного сектору. Він передбачає виробництво енергії з відновлюваних джерел для власних потреб з можливістю постачання в енергомережу надлишкової енергії з подальшим споживанням її в зручний час», — наголосив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Ідея Net Metering полягає у створенні умов для того, щоб суб’єкти господарювання та домогосподарства ставали проз’юмерами: тобто генерували й споживали електроенергію з відновлюваних джерел енергії без «зеленого» тарифу в обсязі, який забезпечить їхні власні потреби. Це дозволить їм бути більш енергоефективними, заощаджувати витрати на енергоресурси та зменшувати вплив на довкілля.

Читайте в «Терміналі», у Міненерго за участі ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та Держенергоефективності відбулась узгоджувальна нарада щодо організації «зелених» аукціонів у 2021 році.

