Держенергоефективності представило концепцію механізму генерації «чистої» енергії

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , ,

Держенергоефективності представило концепцію механізму генерації «чистої» енергії

Йдеться про новий механізм чистого вимірювання, який вже застосовується світі, — Net Energy Metering.

Про це пише пресслужба уряду.

«Розподілена генерація та створення сегменту проз’юмерів є важливими складовими для сталого розвитку енергетичного сектору. Він передбачає виробництво енергії з відновлюваних джерел для власних потреб з можливістю постачання в енергомережу надлишкової енергії з подальшим споживанням її в зручний час», — наголосив  т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Ідея Net Metering полягає у створенні умов для того, щоб суб’єкти господарювання та домогосподарства ставали проз’юмерами: тобто генерували й споживали електроенергію з відновлюваних джерел енергії без «зеленого» тарифу в обсязі, який забезпечить їхні власні потреби. Це дозволить їм бути більш енергоефективними, заощаджувати витрати на енергоресурси та зменшувати вплив на довкілля.

Читайте в «Терміналі», у Міненерго за участі ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та Держенергоефективності відбулась узгоджувальна нарада щодо організації «зелених» аукціонів у 2021 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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