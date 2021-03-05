Казахстан планує збільшити видобуток нафти до 86 млн тонн

Казахстан у 2021 році може збільшити видобуток нафти до 86 мільйонів тонн.

Про це сказав міністр енергетики Нурлан Ногаєв, пише «Investing.com».

Напередодні Казахстан погодив збільшення видобутку у квітні в рамках угоди ОПЕК +. Зобов’язання для Казахстану в рамках ОПЕК + у квітні складуть 1,457 мільйона барелів на добу, або -15% від базового рівня (1,709 мільйона барелів на добу — рівень листопада 2018 року).

У 2020 році обсяг видобутку нафти і конденсату в Казахстані склав 85,7 мільйона тонн. Видобуток нафти на родовищі Тенгізшевройл у 2021 році очікується в обсязі 25,3 мільйона тонн проти раніше запланованих 26,4 мільйона тонн, на родовищі Кашаган — 14,5 мільйона тонн проти 15,1 мільйона тонн, на родовищі Карачаганак — 12,1 мільйона тонн проти 11,6 мільйона тонн.

Читайте в «Терміналі», ОПЕК + ухвалила рішення не підвищувати рівень видобутку нафти у квітні, крім Росії й Казахстану, які зможуть підвищити видобуток на 130 тис. Б / д і 20 тис. Б / д відповідно.

