Коболєв назвав план Вітренка щодо цін на газ для населення «маніпуляцією ринком»

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , ,

Коболєв назвав план Вітренка щодо цін на газ для населення «маніпуляцією ринком»

Намір уряду зобов’язати Укргазвидобування у березні продати природний газ постачальникам газу та виробникам теплової енергії для населення за фіксованою ціною на строк з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року виглядає як маніпуляція ринком.

Про це голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв сказав на Радіо НВ.

Він зауважив, що до 1 квітня залишилося менш як місяць, і рішення ще потрібно опублікувати для вступу в дію.

«Я думаю, що залишиться два-три тижні [до 1 квітня], щоб виконати якийсь шалений… Хоча я не до кінця розумію, який саме обсяг пропонується вивести на ринок. Але якщо пропонується вивести на ринок якийсь надто великий обсяг (тобто обсяг, який є набагато більшим, ніж той, який зазвичай „перетравлюють“ торговці на цьому ринку), то це з великою ймовірність виглядає як маніпуляція ринком. Я нікого поки що ні в чому не звинувачую, але якщо правильно інтерпретую те, що було сказано, то ідея в тому, щоби дуже великим обсягом спробувати натиснути на ціну. Якщо ідея така, то це маніпуляція ринком», — заявив голова Нафтогазу.

Коболєв додав, що це непрозоро і неефективно. Крім цього, будь-яка маніпуляція породжує ризики корупції, вважає він.

«Термінал» раніше писав, ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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