Найбільшими проєктами ОГТСУ стануть реконструкції десяти компресорних станцій – Макогон

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , ,

Найбільшими проєктами ОГТСУ стануть реконструкції десяти компресорних станцій – Макогон

Відповідно до Плану розвитку газотранспортної системи на 2020−2029 роки інвестиції в інфраструктуру ГТС складуть 1,5 млрд євро.

Кошти направлятимуться в ті об’єкти ГТС, які використовуватимуться за умови відсутності транзиту, а основні заходи будуть спрямовані на оптимізацію відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування, пише пресслужба ОГТСУ.

«Щоб залишатись на технологічному рівні колег-операторів ГТС із ЄС необхідна модернізація, оптимізація ж має призвести до зменшення витрат, які на сьогодні неактуальні й за жодних обставин не мають лягти на плечі внутрішнього споживача в разі суттєвого зменшення транзиту», — йдеться у повідомленні.

Найбільшими проєктами стануть реконструкції десяти компресорних станцій (КС). Вони були збудовані у 70−80-х роках, але після модернізації стануть основними КС, які забезпечуватимуть транспортування газу ще десятиліття.

«Також буде проведена капітальна модернізація газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України. Передбачається, що після реконструкції вони стануть автоматичними, що дозволить зменшити операційні витрати», — пише пресслужба.

Стратегія також включає впровадження ключових ІТ-систем з автоматизованого управління виробничими процесами на підприємстві SAP HANA, прогнозованого обслуговування об’єктів ГТС PIMS, системи дистанційного збору інформації та керування інфраструктурою SCADA та інше.

Раніше «Термінал» писав, 80% доходу ОГТСУ отримує від транзиту газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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