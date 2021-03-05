Найбільшими проєктами ОГТСУ стануть реконструкції десяти компресорних станцій – Макогон

Відповідно до Плану розвитку газотранспортної системи на 2020−2029 роки інвестиції в інфраструктуру ГТС складуть 1,5 млрд євро.

Кошти направлятимуться в ті об’єкти ГТС, які використовуватимуться за умови відсутності транзиту, а основні заходи будуть спрямовані на оптимізацію відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування, пише пресслужба ОГТСУ.

«Щоб залишатись на технологічному рівні колег-операторів ГТС із ЄС необхідна модернізація, оптимізація ж має призвести до зменшення витрат, які на сьогодні неактуальні й за жодних обставин не мають лягти на плечі внутрішнього споживача в разі суттєвого зменшення транзиту», — йдеться у повідомленні.

Найбільшими проєктами стануть реконструкції десяти компресорних станцій (КС). Вони були збудовані у 70−80-х роках, але після модернізації стануть основними КС, які забезпечуватимуть транспортування газу ще десятиліття.

«Також буде проведена капітальна модернізація газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України. Передбачається, що після реконструкції вони стануть автоматичними, що дозволить зменшити операційні витрати», — пише пресслужба.

Стратегія також включає впровадження ключових ІТ-систем з автоматизованого управління виробничими процесами на підприємстві SAP HANA, прогнозованого обслуговування об’єктів ГТС PIMS, системи дистанційного збору інформації та керування інфраструктурою SCADA та інше.

Раніше «Термінал» писав, 80% доходу ОГТСУ отримує від транзиту газу.