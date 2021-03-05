НКРЕКП схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ

НКРЕКП схвалила запровадження базової річної пропозиції, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 01 травня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.

Повідомляє НКРЕКП у Facebook.

5 березня 2021 року Регулятор на своєму засіданні схвалив проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (затвердження змін до Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам).

З метою захисту побутових споживачів природного газу від цінових коливань на цей енергетичний ресурс зазначеним проектом рішення пропонується запровадити базову річну пропозицію, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

НКРЕКП запрошує зацікавлені сторони взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього.

Раніше Термінал писав, що Регулятор оштрафував Лубнигаз через чисельні звернення громадян.