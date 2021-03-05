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НКРЕКП схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ

НКРЕКП схвалила запровадження базової річної пропозиції, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 01 травня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.

Повідомляє НКРЕКП у Facebook.

5 березня 2021 року Регулятор на своєму засіданні схвалив проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (затвердження змін до Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам).

З метою захисту побутових споживачів природного газу від цінових коливань на цей енергетичний ресурс зазначеним проектом рішення пропонується запровадити базову річну пропозицію, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

НКРЕКП запрошує зацікавлені сторони взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього.

Раніше Термінал писав, що Регулятор оштрафував Лубнигаз через чисельні звернення громадян.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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