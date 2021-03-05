Прийнято за основу проєкт закону «Про енергетичну ефективність»

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону «Про енергетичну ефективність».
Про це повідомляється на сайті парламенту.
У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є встановлення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення енергоефективності, забезпечення здійснення енергоефективних заходів, що проводяться під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії.
Законопроєктом пропонується визначити:
- основні принципи державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності;
- особливості формування і виконання національних планів дій з енергоефективності;
- підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель;
- принципи забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади;
- особливості обліку критеріїв енергоефективності при здійсненні державних закупівель або придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;
- вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних зі споживанням енергії;
- основи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
- особливості впровадження інтелектуальних систем обліку;
- стимулювання енергоефективності у сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування і розподілу природного газу;
- стимулювання енергоефективності у сфері теплопостачання;
- основні принципи здійснення енергосервісу;
- популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;
- відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що законопроєкт має на меті імплементувати ключові положення Директиви Європейського парламенту та Європейської ради про енергоефективність шляхом прийняття низки регуляторних норм, покликаних розв’язати проблему неефективного використання енергоресурсів споживачами.