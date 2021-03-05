Прийнято за основу проєкт закону «Про енергетичну ефективність»

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: ,

Прийнято за основу проєкт закону «Про енергетичну ефективність»

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону «Про енергетичну ефективність».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є встановлення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення енергоефективності, забезпечення здійснення енергоефективних заходів, що проводяться під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії.

Законопроєктом пропонується визначити:

  • основні принципи державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності;
  • особливості формування і виконання національних планів дій з енергоефективності;
  • підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель;
  • принципи забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади;
  • особливості обліку критеріїв енергоефективності при здійсненні державних закупівель або придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;
  • вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних зі споживанням енергії;
  • основи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
  • особливості впровадження інтелектуальних систем обліку;
  • стимулювання енергоефективності у сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування і розподілу природного газу;
  • стимулювання енергоефективності у сфері теплопостачання;
  • основні принципи здійснення енергосервісу;
  • популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;
  • відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що законопроєкт має на меті імплементувати ключові положення Директиви Європейського парламенту та Європейської ради про енергоефективність шляхом прийняття низки регуляторних норм, покликаних розв’язати проблему неефективного використання енергоресурсів споживачами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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