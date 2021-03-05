Тариф на електроенергію для населення з квітня залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год — уряд

Обновлено: Март 05, 2021. Тэги: , ,

Тариф на електроенергію для населення з квітня залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год — уряд

Тариф на електроенергію для населення з квітня, швидше за все, залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками роботи року уряду, передає Інтерфакс-Україна.

«Позиція кабінету міністрів повністю збігається з філософією президента. За електроенергію, якщо є якісь дисбаланси, повинні платити багаті. У кого є гроші, хто споживає більше. Тобто ті, хто здатний, повинен заплатити більше, щоб збалансувати можливі дисбаланси в ринку», – сказав Шмигаль.

Водночас за словами прем’єр-міністра, «ті, хто платить за електроенергію та інші ресурси, але при цьому не може – з тих чи інших причин – оплатити високий тариф або ринковий тариф, повинні отримати підтримку від держави».

Як пояснив Шмигаль, стратегія уряду в русі до ринкової економіки полягає в тому, що тарифи повинні бути ринковими, а люди повинні отримувати монетизовані субсидії.

«Тому ось це і є логіка, стратегія і концепція, до якої ми будемо рухатися. Вона вимагатиме часу, тому я і кажу, що з 1 квітня, швидше за все, люди змін не побачать і не відчують. Але це не означає, що їх не буде в майбутньому», – підкреслив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, голова НКРЕКП розповів яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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