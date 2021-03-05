Тариф на електроенергію для населення з квітня залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год — уряд

Тариф на електроенергію для населення з квітня, швидше за все, залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками роботи року уряду, передає Інтерфакс-Україна.

«Позиція кабінету міністрів повністю збігається з філософією президента. За електроенергію, якщо є якісь дисбаланси, повинні платити багаті. У кого є гроші, хто споживає більше. Тобто ті, хто здатний, повинен заплатити більше, щоб збалансувати можливі дисбаланси в ринку», – сказав Шмигаль.

Водночас за словами прем’єр-міністра, «ті, хто платить за електроенергію та інші ресурси, але при цьому не може – з тих чи інших причин – оплатити високий тариф або ринковий тариф, повинні отримати підтримку від держави».

Як пояснив Шмигаль, стратегія уряду в русі до ринкової економіки полягає в тому, що тарифи повинні бути ринковими, а люди повинні отримувати монетизовані субсидії.

«Тому ось це і є логіка, стратегія і концепція, до якої ми будемо рухатися. Вона вимагатиме часу, тому я і кажу, що з 1 квітня, швидше за все, люди змін не побачать і не відчують. Але це не означає, що їх не буде в майбутньому», – підкреслив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, голова НКРЕКП розповів яким буде тариф на електроенергію з 1 квітня.