Транзит газу територією України у лютому знизився на чверть

Транзит газу до Європи у лютому 2021 р. склав 2 906 млн куб. м. Це на 25% менше, ніж у січні. На динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Сумарно у січні-лютому 2021 р. обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу: до Польщі – 684 млн куб. м, до Словаччини – 3 811 млн куб. м, до Угорщини – 1 617 млн куб. м.

У південному напрямку транзит склав 1 090 млн куб. м: у Румунію – 309 млн куб. м, у Молдову – 781 млн куб. м.

Наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів.

Раніше Термінал писав, що швейцарська компанія обстежить труби української ГТС.