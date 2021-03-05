Концепція уряду в енергетичній галузі — це рух до ринкової економіки й ринкових цін.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня під час пресконференції з нагоди року роботи кабміну.

Прем’єр-міністр зауважив, що з 1 серпня був запроваджений ринок газу, що має на меті сформувати справедливу ринкову ціну на газ як для населення, так і для інших споживачів.

«Ми активно рухаємося до справедливого, наголошу, конкурентного ринку газу. На сьогодні ринки газу й електроенергії в Україні в процесі формування. Є певні недоліки, є ознаки монопольності. Тому ця монополізація ринків має бути подолана», — наголосив Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що Уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні. Для цього було передано площу «Юзівська» і шельф Чорного моря НАК «Нафтогаз Україна» для проведення відповідної розвідки.

«Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, як з НАК «Нафтогаз», так і з приватними компаніями. Інвестиції у цю галузь тільки в розвідку в найближчі 2-3 роки складуть 10 мільярдів гривень. Ми розраховуємо, що відкриття нових родовищ дасть змогу повністю забезпечити внутрішню потребу для населення й для виробничих споживачів газу, забезпечити власним видобутком», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що серед завдань у напрямку енергонезалежності — входження України в ENTSO-E, що синхронізує українську електросистему України з європейською.

«Термінал» писав, вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні продукти.