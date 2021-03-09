Центренерго буде отримувати вугілля з державних шахт напряму

Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ «Центренерго» напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики за участі керівників «Центренерго» і Фонду державного майна України, після чого погодили його також із директорами вугледобувних підприємств.
Повідомляє Центренерго.
Наразі між ПАТ «Центренерго» і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 04 березня.
Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ «Центренерго» також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в рамках виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна України.
Раніше Термінал писав, що Держенергонагляд назвав причини зупинок енергоблоків ТЕС.