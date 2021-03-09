Газпром поставив першу партію «зеленого» СПГ в Європу

Обновлено: Март 09, 2021. Тэги: , , ,

Перша партія «зеленого» скрапленого природного газу в Європу поставлена Газпромом на адресу Shell Global LNG Limited, йдеться в повідомленні англо-голландської Shell.

Передає Прайм.

«Shell Global LNG Limited нещодавно отримала від групи Газпром першу в Європі партію СПГ з нульовим викидом двоокису вуглецю. Вантаж був вивантажений на терміналі Dragon LNG в Уельсі, що дозволить Shell поставляти вуглецево нейтральний газ на внутрішній ринок Великобританії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає Shell, в середньому партія СПГ обсягом близько 70 тисяч тонн виділяє близько 240 тисяч тонн еквівалента CO2 по всьому ланцюжку створення вартості. Для компенсації цих викидів використовуються так звані вуглецеві кредити.

Зокрема, пояснює російська компанія в своєму релізі, Газпром і Shell спільно компенсують вуглецевий слід партії сертифікатами на викиди типу Verified Carbon Standard (VCS) і Climate, Community and Biodiversity (CCB). Використовувані в Угоді квоти на викиди СО2 будуть погашені. Таким чином, партія СПГ, що поставляється в рамках угоди, стає нейтральною з точки зору викидів протягом усього її життєвого циклу: від видобутку і виробництва до транспортування і кінцевого споживання.

«Ми вдячні Газпрому за співпрацю з нами з доставки першої партії СПГ з нульовим викидом CO2 в Європу. Ми вже доставили сім вантажів з нейтральним викидом CO2 в Азію і дуже раді, що тепер можемо запропонувати таку опцію клієнтам у Великобританії», — сказав виконавчий віце-президент Shell Energy Стів Хілл, слова якого наводяться в релізі.

Раніше Термінал писав, що Газпром збільшив транзит газу через Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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