Газпром поставив першу партію «зеленого» СПГ в Європу

Перша партія «зеленого» скрапленого природного газу в Європу поставлена Газпромом на адресу Shell Global LNG Limited, йдеться в повідомленні англо-голландської Shell.

Передає Прайм.

«Shell Global LNG Limited нещодавно отримала від групи Газпром першу в Європі партію СПГ з нульовим викидом двоокису вуглецю. Вантаж був вивантажений на терміналі Dragon LNG в Уельсі, що дозволить Shell поставляти вуглецево нейтральний газ на внутрішній ринок Великобританії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає Shell, в середньому партія СПГ обсягом близько 70 тисяч тонн виділяє близько 240 тисяч тонн еквівалента CO2 по всьому ланцюжку створення вартості. Для компенсації цих викидів використовуються так звані вуглецеві кредити.

Зокрема, пояснює російська компанія в своєму релізі, Газпром і Shell спільно компенсують вуглецевий слід партії сертифікатами на викиди типу Verified Carbon Standard (VCS) і Climate, Community and Biodiversity (CCB). Використовувані в Угоді квоти на викиди СО2 будуть погашені. Таким чином, партія СПГ, що поставляється в рамках угоди, стає нейтральною з точки зору викидів протягом усього її життєвого циклу: від видобутку і виробництва до транспортування і кінцевого споживання.

«Ми вдячні Газпрому за співпрацю з нами з доставки першої партії СПГ з нульовим викидом CO2 в Європу. Ми вже доставили сім вантажів з нейтральним викидом CO2 в Азію і дуже раді, що тепер можемо запропонувати таку опцію клієнтам у Великобританії», — сказав виконавчий віце-президент Shell Energy Стів Хілл, слова якого наводяться в релізі.

Раніше Термінал писав, що Газпром збільшив транзит газу через Україну.