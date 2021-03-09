Конгресмени США пропонують ввести нові санкції проти «Північного потоку-2″

Конгресмени направили лист держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою ввести нові санкції проти газопроводу «Північний потік-2″.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сайт Комітету Палати представників США у закордонних справах.

У Конгресі стурбовані, як адміністрація президента Джо Байдена втілює в життя план із введення санкцій відносно трубопроводу. Представників конгресу США турбує той факт, що при згадці у відкритих джерелах численних компаній, яких «підозрюють в причетності до діяльності, караються санкціями», адміністрація все ще може вимагати додаткової інформації про них.

«Критично важливим для нашої здатності здійснювати нагляд з боку конгресу і забезпечувати дотримання духу і букви закону є чіткіше розуміння« доказового порога », який Державний департамент використовує при зважуванні додаткових санкцій», — йдеться в листі.

Конгресмени побоюються, що адміністрація тягне з санкціями для того, щоб залишити можливість укласти з Німеччиною «закулісну» угоду.

У конгресі попросили Блінкена представити конгресу нові санкції, не чекаючи 17 травня, на яке заплановано наступна його доповідь.

«Термінал» писав, добудова Росією газопроводу «Північний потік-2» буде черговим потужним ударом по Україні, а також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем в Києві.