Конгресмени США пропонують ввести нові санкції проти «Північного потоку-2″

Обновлено: Март 09, 2021. Тэги: , , ,

Конгресмени США пропонують ввести нові санкції проти «Північного потоку-2″

Конгресмени направили лист держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою ввести нові санкції проти газопроводу «Північний потік-2″.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сайт Комітету Палати представників США у закордонних справах.

У Конгресі стурбовані, як адміністрація президента Джо Байдена втілює в життя план із введення санкцій відносно трубопроводу. Представників конгресу США турбує той факт, що при згадці у відкритих джерелах численних компаній, яких «підозрюють в причетності до діяльності, караються санкціями», адміністрація все ще може вимагати додаткової інформації про них.

«Критично важливим для нашої здатності здійснювати нагляд з боку конгресу і забезпечувати дотримання духу і букви закону є чіткіше розуміння« доказового порога », який Державний департамент використовує при зважуванні додаткових санкцій», — йдеться в листі.

Конгресмени побоюються, що адміністрація тягне з санкціями для того, щоб залишити можливість укласти з Німеччиною «закулісну» угоду.

У конгресі попросили Блінкена представити конгресу нові санкції, не чекаючи 17 травня, на яке заплановано наступна його доповідь.

«Термінал» писав, добудова Росією газопроводу «Північний потік-2» буде черговим потужним ударом по Україні, а також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем в Києві.

 

Автор:

(Всего статей: 9833)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: