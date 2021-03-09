Мінекономіки оголосило про відбір незалежних членів наглядових рад низки підприємств ПЕК

Мінекономіки оголосило про відбір незалежних членів наглядових рад ряду ключових підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Відповідні оголошення розміщені на сайті міністерства.
Конкурси оголошені для ПАТ «Центренерго», АТ «Магістральні газопроводи України», АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», АТ «Харківобленерго», АТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», АТ «Криворізька теплоцентраль», АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль», АТ «Харківенергозбут».
До оголошення про проведення конкурсів з відбору незалежних членів наглядових рад додаються звіти про фінансово-економічний стан підприємств. При цьому, звіти складені за підсумками 2019 року і не показують реальний поточний стан підприємств.