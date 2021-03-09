Промисловці звернулися до НКРЕКП із проханням не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для “Укренерго”

Обновлено: Март 09, 2021. Тэги: , , ,

Промисловці звернулися до НКРЕКП із проханням не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для “Укренерго”
Українські промислові гіганти звернулися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг із закликом не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для компанії “Укренерго”.

Згідно з оприлюдненою на сайті Регулятора постановою він має зрости із 293 грн до 316 грн, пише Еспресо. 

Не зважаючи на те, що за останні 5 років тариф на передачу електроенергії уже зріс на  500%.

Як підрахували в «Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті» групи компаній FERREXPO, втрати від росту тарифу становитимуть 60 мільйонів гривень. Для Маріупольського металургійного комбінату — 20 мільйонів гривень. Це фактично призупинить усі заплановані інвестиційні програми.

“Хочемо зауважити, що неконтрольований ріст тарифів монополій  вже призвів до обмеження інвестиційних та операційних можливостей українських підприємств та ставить пряму загрозу виконанню планів щодо капіталовкладень в енергоощадні та екологічні проєкти. Зокрема, мова йде і про проєкти переходу на екологічно чисте виробництво сталі з заміщенням викопного палива на енергію з альтернативних джерел, при використанні якої викиди двоокису вуглецю значно зменшуються. Про аналогічні проєкти  вже заявили найбільші конкуренти українських виробників на світовому ринку», — Звернення ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» до  НКРЕКП від 5.03.2021.

НКРЕКП мотивує підвищення тарифу величезними боргами «Укренерго». Які виникли втому числі й через покриття найвищих у світі  «зелених» тарифів.

Читайте в «Терміналі», з 1 березня набирають чинності зміни до розділу IV правил ринку електроенергії, згідно з якими дозвіл на виведення з роботи енергоблоків надаватиметься лише у разі профіциту електроенергії на балансуючому ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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