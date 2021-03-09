Промисловці звернулися до НКРЕКП із проханням не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для “Укренерго”

Українські промислові гіганти звернулися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг із закликом не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для компанії “Укренерго”.

Згідно з оприлюдненою на сайті Регулятора постановою він має зрости із 293 грн до 316 грн, пише Еспресо.

Не зважаючи на те, що за останні 5 років тариф на передачу електроенергії уже зріс на 500%.

Як підрахували в «Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті» групи компаній FERREXPO, втрати від росту тарифу становитимуть 60 мільйонів гривень. Для Маріупольського металургійного комбінату — 20 мільйонів гривень. Це фактично призупинить усі заплановані інвестиційні програми.

“Хочемо зауважити, що неконтрольований ріст тарифів монополій вже призвів до обмеження інвестиційних та операційних можливостей українських підприємств та ставить пряму загрозу виконанню планів щодо капіталовкладень в енергоощадні та екологічні проєкти. Зокрема, мова йде і про проєкти переходу на екологічно чисте виробництво сталі з заміщенням викопного палива на енергію з альтернативних джерел, при використанні якої викиди двоокису вуглецю значно зменшуються. Про аналогічні проєкти вже заявили найбільші конкуренти українських виробників на світовому ринку», — Звернення ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» до НКРЕКП від 5.03.2021.

НКРЕКП мотивує підвищення тарифу величезними боргами «Укренерго». Які виникли втому числі й через покриття найвищих у світі «зелених» тарифів.

Читайте в «Терміналі», з 1 березня набирають чинності зміни до розділу IV правил ринку електроенергії, згідно з якими дозвіл на виведення з роботи енергоблоків надаватиметься лише у разі профіциту електроенергії на балансуючому ринку.

