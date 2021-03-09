Регулятор планує низку розслідувань за підозрою великих гравців ринку електричної енергії в маніпуляціях на РДН і ВДР

НКРЕКП планує почати низку розслідувань за підозрою великих гравців ринку електричної енергії в маніпуляціях на РСН і ВДР в грудні 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах до засідання НКРЕКП 10 березня.

«Почати розслідування порушень законодавства про функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Синтез Ойл» і ТОВ «Юнайтед Енерджі», в період з 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, відповідно до проведеного моніторингу поведінки учасників ринку на «добу наперед» і «внутрішньодобовому ринку» за грудень 2020 року», – йдеться в проєкті постанови.

Згідно з обґрунтуванням до проєкту документа, ДП «Оператор ринку» листом від 11 грудня 2020 року повідомило про нетипову поведінку «Центренерго» і «Юнайтед Енерджі».

Згідно зі службовою запискою Департаменту енергоринку, 11 грудня цими компаніями був значно збільшений обсяг заявок на купівлю-продаж з одночасним зменшенням ціни в заявках.

Також в записці зазначено, що 16 грудня 2020 року «Юнайтед Енерджі» на ринку двосторонніх договорів не зміг купити у «Синтез Ойла» обсяг електричної енергії, при цьому обсяг продажів за двосторонніми договорами «Юнайтед Енерджі» не зменшило.

«Це вказує на можливу наявність між ними попередніх домовленостей при поданні заявок на покупку і продаж електричної енергії, здійснення надалі узгоджених дій, використання інсайдерської інформації, в цілому має ознаки спроб маніпулювання ринком», – вважають в НКРЕКП.

Читайте в «Терміналі», НКРЕКП оприлюднив результати ринку електричної енергії у ІІІ кварталі 2020 року.