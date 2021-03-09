Укренерго розпочинає будівництво унікальної ПС 330 кВ «Західна» поблизу Києва

Укренерго розпочинає будівництво підстанції (ПС) 330 кВ «Західна» із заходами ЛЕП 330 кВ поблизу села Гореничі Київської області.

Повідомляє Укренерго.

Спорудження об’єкту передбачене Планом розвитку системи передачі на 2021-2030 роки, затвердженим НКРЕКП. Нова підстанція забезпечить на першому етапі передачу 400 МВА додаткової потужності у західну частину Києва та Київської області, підвищить надійність і якість електропостачання споживачів цих районів з урахуванням зростання електроспоживання, пов’язаним з інтенсивним будівництвом нових житлових масивів та котеджних містечок.

Унікальність підстанції полягає у технічному рішенні: основою майданчика та під’їзної дороги буде монолітний плитний ростверк (плити, що лежать на стовпчастому фундаменті, розподіляючи навантаження на основу), розміщений на майже 1,5 тис. залізобетонних паль. Таке проектне рішення було розроблене для уникнення підтоплення підстанції, адже її майданчик розташовується на заплавних територіях, у зоні підтоплення повеневими водами річки Ірпінь. Технологія будівництва забезпечить міцність та надійність всіх споруд, що будуть зведені, а також мінімізує вплив на довкілля. Проект, розроблений ТОВ «Проенерджі», пройшов комплексну державну експертизу, отримані дозвільні документи на будівництво.

Проектом передбачено встановлення двох автотрансформаторів (АТ) по 200 МВА з перспективою встановлення третього АТ, спорудження елегазових комплектних розподільчих пристроїв (КРПЕ) 330 та 110 кВ та повну автоматизацію підстанції. Застосування КРПЕ значно зменшує обсяг витрат на обслуговування порівняно з відкритими розподільчими пристроями (ВРП), а завдяки компактності КРПЕ площа підстанції становитиме 1,5 га на відміну від традиційних ВРП, при будівництві яких площа ПС становила б близько 9-12 га.

ПС 330 кВ «Західна» буде приєднана до магістральної електромережі заходами ліній 330 кВ Київська – Північна та Київська – Новокиївська. У перспективі від ПС 330 кВ «Західна» також буде споруджено кабельну лінію 330 кВ до ПС 330 «Нивки». Будівництво ПС 330 кВ «Західна» синхронізоване з планами розвитку операторів системи розподілу (ОСР) ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі» та ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Для передачі потужності споживачам Києва та області на підстанцію будуть заведені 20 ЛЕП 110 кВ відповідних операторів систем розподілу, а у перспективі – ще 4 ПЛ 110 кВ ОСР. Зазначимо, що у планах розвитку ОСР на 2021-2022 роки вже передбачені витрати на розробку проектів та реалізацію будівництва заходів ЛЕП 110 кВ на ПС 330 кВ «Західна».

Фінансування будівництва ПС 330 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ здійснюється за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, зекономлених за результатами реалізації проекту будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська. Вартість будівництва близько 32 млн доларів. Генеральний підрядник – консорціум корейських компаній «Posco International & Hyosung», визначений за результатами міжнародних конкурсних торгів.

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