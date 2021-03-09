Укренерго та словацький ОСП SEPS уклали договір про аварійну взаємодопомогу

НЕК «Укренерго» та словацький оператор системи передачі (ОСП) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) уклали договір про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Він розглядається як інструмент для розвитку взаємних дій між Сторонами в процесі виконання ними своїх функцій в якості ОСП та надає можливість обом ОСП взаємно постачати електроенергію аварійної допомоги у разі виникнення аварійних ситуацій та інших випадків, коли робота енергосистеми Сторони, яка запитує аварійну допомогу, знаходиться під загрозою.

Договір між НЕК «Укренерго» та SEPS визначає умови надання аварійної допомоги та процедуру її активації. Зокрема, потужність аварійної допомоги складає 100 МВт. Величина аварійної допомоги може бути збільшена до 150 МВт за взаємною згодою Сторін. Пропускна спроможність для цілей аварійної допомоги заздалегідь не резервується.

Даний договір є другим за рахунком, який НЕК «Укренерго» уклала із ОСП енергосистем країн, з якими «острів Бурштинської електростанції» працює паралельно в межах енергооб’єднання ENTSO-E.

Нагадаємо, що укладання договорів про аварійну взаємодопомогу між суміжними ОСП передбачено загальними правилами ENTSO-E для створення додаткових резервних механізмів. Ці заходи сприятимуть забезпеченню надійності функціонування енергосистем в умовах паралельної роботи «острова Бурштинської ТЕС» з енергооб’єднанням ENTSO-E. Аварійна допомога від суміжних країн надається у випадках, коли вжитих заходів та резервів недостатньо для того, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів.