Укренерго та словацький ОСП SEPS уклали договір про аварійну взаємодопомогу

Обновлено: Март 09, 2021. Тэги: , ,

Укренерго та словацький ОСП SEPS уклали договір про аварійну взаємодопомогу

НЕК «Укренерго» та словацький оператор системи передачі (ОСП) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) уклали договір про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Він розглядається як інструмент для розвитку взаємних дій між Сторонами в процесі виконання ними своїх функцій в якості ОСП та надає можливість обом ОСП взаємно постачати електроенергію аварійної допомоги у разі виникнення аварійних ситуацій та інших випадків, коли робота енергосистеми Сторони, яка запитує аварійну допомогу, знаходиться під загрозою.

Договір між НЕК «Укренерго» та SEPS визначає умови надання аварійної допомоги та процедуру її активації. Зокрема, потужність аварійної допомоги складає 100 МВт. Величина аварійної допомоги може бути збільшена до 150 МВт за взаємною згодою Сторін. Пропускна спроможність для цілей аварійної допомоги заздалегідь не резервується.

Даний договір є другим за рахунком, який НЕК «Укренерго» уклала із ОСП енергосистем країн, з якими «острів Бурштинської електростанції» працює паралельно в межах енергооб’єднання ENTSO-E.

Нагадаємо, що укладання договорів про аварійну взаємодопомогу між суміжними ОСП передбачено загальними правилами ENTSO-E для створення додаткових резервних механізмів. Ці заходи сприятимуть забезпеченню надійності функціонування енергосистем в умовах паралельної роботи «острова Бурштинської ТЕС» з енергооб’єднанням ENTSO-E. Аварійна  допомога від суміжних країн надається у випадках, коли вжитих заходів та резервів недостатньо для того, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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