Вперше з початку пандемії нафта Brent торгується близько 70$ за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent в понеділок вперше з початку пандемії COVID-19 підскочили вище 70 доларів за барель, в той час, як американська нафта підскочила до найвищого рівня за останні два з гаком роки.

Такий ріст цін стався після повідомлень про напади на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, пише УНН із посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на сиру нафту марки Brent в травні досягли 71,16 дол. за барель на ранніх азійських торгах і склали 70,76 дол. за барель на 00:36 GMT (02:36 за часом Києва), що вище на 1,40 дол. або на 2%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) за квітень виросла на 1,32 долара, або на 2%, до 67,41 долара. Раніше ціна WTI за барель за перший місяць досягла 67,86 долара, що є максимальним показником з жовтня 2018 року.

Підтримку нафтовому ринку продовжує надавати рішення ОПЕК + відмовитися від збільшення видобутку нафти у квітні на 500 тис. барелів на добу (б / д). При цьому Саудівська Аравія продовжила власні добровільні обмеження в 1 млн б / д ще на місяць, пообіцявши повернути ці обсяги на ринок тоді, коли вважатиме за потрібне. Росія і Казахстан знову отримали виняток з правила і можуть наростити видобуток з квітня. Рішення ОПЕК + може сигналізувати про намір членів організації продовжувати зменшувати обсяг запасів, вважають експерти ANZ.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:37 мск у вівторок становить $ 68,62 за барель, що на $ 0,38 (0,56%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 1,12 (1,61%) — до $ 68,24 за барель, але в певний момент сесії їхня ціна досягала $ 71,38, максимуму з січня 2020 року. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,29 (0,45%) — до $ 65,44 за барель. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на $ 1,04 (1,57%) — до $ 65,05 за барель після підйому до $ 67,98 за барель, максимальної позначки з жовтня 2018 року.