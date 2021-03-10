2021-03-10: Ціни на нафту Brent коливаються на очікуваннях даних про запаси у США

Обновлено: Март 10, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-10: Ціни на нафту Brent коливаються на очікуваннях даних про запаси у США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 66,86 долара за барель.

Про це  пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:15, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,98%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,42 долара за барель, втративши 0,92%.

Нафта впала в ціні у середу на очікуваннях виходу даних про запаси в США, які повинні з’явитися пізніше в цей же день, щоб вказати, куди ціни підуть далі, пише Reuters.

Нафтові ціни опускаються на даних Американського інституту нафти (API), що показали черговий стрибок запасів в США, пише «Investing.com».

Згідно з даними API, зростання резервів нафти в Штатах за тиждень, що завершився 5 березня, склав 12,8 млн барелів. Офіційна доповідь Міненерго США про запаси енергоносіїв буде опублікована 10 березня.  Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують збільшення запасів нафти в США минулого тижня на 2,7 млн ​​барелів.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:32 мск склала $ 66,81 за барель, що на $ 0,71 (1,05%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 9 березня ці контракти подешевшали на $ 0,72 (1,1%) — до $ 67,52 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 63,43 за барель, що на $ 0,58 (0,91%) нижче рівня на закриття ринку у вівторок. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на $ 1,04 (1,6%) — до $ 64,01 за барель.

«Попит на нафту буде зростати, в той час, як пропозиція залишається обмеженою, — цитує агентство Bloomberg аналітика з сировинних ринків Samsung Futures Inc. Кім Кванграе.
«Фіксація прибутку на ринку може легко продовжиться, і WTI повернеться до рівня трохи вище $ 60 за барель», — говорить редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.
Міненерго США напередодні трохи підвищило оцінку видобутку нафти в країні у 2021 році — до 11,1 млн барелів на добу (б / д) з 11 млн б / д. У 2020 році виробництво нафти в США склало 11,3 млн б / д.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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