Центренерго і держшахти уклали перші прямі договори на поставку вугілля

Наразі між ПАТ «Центренерго» і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 04 березня.

Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ «Центренерго» напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики, пише пресслужба Центренерго.

«Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ «Центренерго» також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в рамках виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна України», — йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», проблеми реструктуризації боргів та перспективи постачання вугілля державними шахтами у 2021-2022 р.р. – два основних питання, котрі озвучив 23 лютого на засіданні Антикризового енергетичного штабу генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.