Нардепи ініціюють законопроєкт про обмеження імпорту російської електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус (фракція «Слуга народу») ініціював законопроєкт про обмеження імпорту електроенергії з Російської Федерації.



Відповідний проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо заходів з посилення енергонезалежності України №5208 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Тимчасово, до 31 грудня 2021 року Регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну здатність, розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державою, визнаною Верховною Радою країною-агресором», — йдеться в законопроєкті.

Регулятор також має право анулювати результати річного аукціону з розподілу пропускної спроможності на 2020-2021 роки в частині перетинів з РФ.

Раніше «Термінал» писав, Україна потребує імпорту електроенергії, оскільки вітчизняна генерація в умовах значного зниження температури в лютому не може забезпечити споживачів ресурсом на необхідному рівні. Це пов’язано з недостатнім запасами вугілля на складах теплоелектростанцій, складовими 44% мінімальних гарантованих запасів і 21% показника минулого року, вважає глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

