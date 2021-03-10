НКРЕКП розпочинає розслідування порушень законодавства на ринку електричної енергії

Сьогодні Регулятор на своєму засіданні прийняв рішення щодо початку розслідувань порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії з 29 березня 2021 року.
Повідомляє НКРЕКП.
Рішення прийнято на підставі моніторингу поведінки учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та повідомлення ДП «Оператор ринку».
За повідомленням, ознаки порушень містяться в діях ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО», ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ», «ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за період з 01 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
Раніше Термінал писав, що Регулятор залишив тариф на передачу електроенергії Укренерго на попередньому рівні.