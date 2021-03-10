Прем’єр-міністр доручив перевірити ринок пального в Україні

Обновлено: Март 10, 2021. Тэги: , , ,

Прем’єр-міністр доручив перевірити ринок пального в Україні

У Кабміні відбулася онлайн-нарада щодо цінової ситуації на ринку пального, а також заходів із протидії незаконному обігу та роздрібній торгівлі пальним в Україні.

Інформує Урядовий портал.

У нараді взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, заступник Керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, представники Міністерства фінансів, Національної поліції, керівництво Антимонопольного комітету, Державної податкової служби, Державної фіскальної служби, ДСНС та інші.

Прем’єр-міністр заслухав доповідь Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про зміни роздрібних цін на бензин і дизельне пальне. Міністр зазначив, що Мінекономіки перебуває в постійному контакті з великими мережами та проводить із ними відповідні консультації. За словами Ігоря Петрашка, впродовж останнього тижня зростання цін на бензин і пальне не спостерігалося, а в деяких мережах навіть несуттєво знизилися.

За підсумками наради Глава Уряду доручив Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів. Водночас Держмитслужба, Держпродспоживслужба та Держекоінспекція за тиждень мають подати до Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.

Крім того, Прем’єр-міністр дав доручення ДФС, ДСНС, Нацполіції за участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

Читайте у Терміналі: Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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