Прем’єр-міністр доручив перевірити ринок пального в Україні

У Кабміні відбулася онлайн-нарада щодо цінової ситуації на ринку пального, а також заходів із протидії незаконному обігу та роздрібній торгівлі пальним в Україні.

Інформує Урядовий портал.

У нараді взяли участь Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, заступник Керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, представники Міністерства фінансів, Національної поліції, керівництво Антимонопольного комітету, Державної податкової служби, Державної фіскальної служби, ДСНС та інші.

Прем’єр-міністр заслухав доповідь Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про зміни роздрібних цін на бензин і дизельне пальне. Міністр зазначив, що Мінекономіки перебуває в постійному контакті з великими мережами та проводить із ними відповідні консультації. За словами Ігоря Петрашка, впродовж останнього тижня зростання цін на бензин і пальне не спостерігалося, а в деяких мережах навіть несуттєво знизилися.

За підсумками наради Глава Уряду доручив Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів. Водночас Держмитслужба, Держпродспоживслужба та Держекоінспекція за тиждень мають подати до Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.

Крім того, Прем’єр-міністр дав доручення ДФС, ДСНС, Нацполіції за участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

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