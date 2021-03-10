Регулятор залишив тариф на передачу електроенергії Укренерго на попередньому рівні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), залишила тариф на передачу електроенергії мережами НЕК «Укренерго» з 1 квітня на колишньому рівні – 293,93 грн/МВт-год.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 10 березня.

Як говориться в уточненому проєкті постанови Регулятора, Департаментом з регулювання відносин у сфері енергетики був проведений перерахунок статей витрат структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії:

«Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення суспільних інтересів, в тому числі: по забезпеченню збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств»;

«Витрати на послугу щодо зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»

З урахуванням зазначеного, тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» залишається на поточному рівні – 293,93 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість).

Нагадаємо раніше «Термінал» писав, українські промислові гіганти звернулися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг із закликом не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для компанії “Укренерго”. Згідно з оприлюдненою на сайті Регулятора постановою він має зрости із 293 грн до 316 грн.