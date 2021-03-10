Регулятор залишив тариф на передачу електроенергії Укренерго на попередньому рівні

Обновлено: Март 10, 2021. Тэги: , , , ,

Регулятор залишив тариф на передачу електроенергії Укренерго на попередньому рівні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), залишила тариф на передачу електроенергії мережами НЕК «Укренерго» з 1 квітня на колишньому рівні – 293,93 грн/МВт-год.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 10 березня.

Як говориться в уточненому проєкті постанови Регулятора, Департаментом з регулювання відносин у сфері енергетики був проведений перерахунок статей витрат структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії:

  • «Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення суспільних інтересів, в тому числі: по забезпеченню збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств»;
  • «Витрати на послугу щодо зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною»

З урахуванням зазначеного, тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» залишається на поточному рівні – 293,93 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість).

Нагадаємо раніше «Термінал» писав, українські промислові гіганти звернулися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг із закликом не підвищувати тариф на послуги з передачі електроенергії для компанії “Укренерго”. Згідно з оприлюдненою на сайті Регулятора постановою він має зрости із 293 грн до 316 грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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