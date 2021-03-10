Термінал у Петербурзі прийняв першу партію нафтопродуктів з Білорусі

Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ), що працює у Великому порту Санкт-Петербурга, прийняв першу партію нафтопродуктів з Білорусі в обсязі 3,6 тисячі тонн, повідомляє компанія.

Передає Прайм.

Відзначається, що відвантаження були здійснені в рамках міжурядової угоди між Росією і Білоруссю з перевалки понад 9,8 мільйона тонн білоруських нафтопродуктів в російських морських портах. За умовами договору, гарантований обсяг поставок нафтопродуктів на ПНТ в 2021 році складе 680 тисяч тонн мазуту і 130 тисяч тонн сумішевого масла.

Раніше в березні перші 3,5 тисячі тонн білоруського бензину прийшли в Ленінградську область для перевалки через порт Усть-Луга, повідомляла прес-служба уряду регіону.

РФ і Білорусь 19 лютого уклали міжурядову угоду про перевалку білоруських нафтопродуктів на експорт через морські порти РФ. Документ передбачає перевалку підприємствами Білорусі понад 9,8 мільйона тонн вантажів у морських портах РФ на Балтиці в 2021-2023 роках, у тому числі до 3,5 мільйонів тонн в 2021 році, 3,2 мільйона тонн в 2022 році і 3,1 мільйона тонн в 2023 році. Йдеться про такі вантажі, як мазут, бензин і масло.

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