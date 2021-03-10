Укргідроенерго представило проєкт будівництва акумуляторів і сонячних батарей на ГЕС

Обновлено: Март 10, 2021. Тэги: , ,

Укргідроенерго представило проєкт будівництва акумуляторів і сонячних батарей на ГЕС

Укргідроенерго в рамках проєкту «Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго» провело онлайн-консультації.

Про це пише пресслужба ПрАТ.
«Укргідроенерго має на меті інформувати суспільство про загальний «дизайн» проєкту, його цілі, переваги та очікувані результати. На даному етапі проєкт перебуває на стадії попередніх консультацій із зацікавленими сторонами, тому компанія очікує на коментарі й зворотний зв’язок», — йдеться у повідомленні.У пресслужбі повідомили, що презентовано майбутній проєкт «Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго», який планується впровадити на п’яти філіях компанії.

«На територіях станцій Укргідроенерго буде встановлено 197 МВт літій – іонних систем накопичення енергії, які планується залучити для надання допоміжних послуг регулювання частоти та активної потужності, зокрема резерву підтримки частоти та резерву відновлення частоти. Окрім того, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій», — повідомила пресслужба.Загалом встановлення гібридних установок з виробництва електроенергії на основі батарейних накопичувачів дасть можливість Товариству забезпечити оператора системи передачі резервом підтримки частоти та розширить регулюючий діапазон автоматичного резерву відновлення частоти.

«Використання об’єктів сонячної генерації забезпечуватиме альтернативне джерело енергії для власних потреб станцій і заряджання батарей, а також для підвищення пропозицій компанії на ринку електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Також в рамках проєкту надаватиметься підтримка автономній роботі та сприятиме приєднанню української енергетичної системи до ENTSO-E, а також процесу інтеграції відновлюваних джерел в українську енергетичну систему.

«Термінал» писав, кабінет міністрів ухвалив рішення, яким отримає в управління низку  найбільших енергетичних державних компаній. Серед яких «Енергоатом», «Укргідроенерго», а також три теплоелектростанції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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