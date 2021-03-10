В Донецькоблгазі розповіли, чому відключили газ теплокомуненерго

Донецькоблгаз заявляє, що припинив поставки газу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на виконання листа НАК «Нафтогаз України» та положень Кодексу ГРМ, як споживачу, який не має постачальника природного газу та споживає природний газ несанкціоновано.

Відповідне пояснення розміщено на сайті «Донецькоблгазу».

«На виконання листа НАК «Нафтогаз України» та положень Кодексу ГРМ 6 березня технічні працівники ПАТ «Донецькоблгаз» почали роботи з припинення газопостачання ОКП «Донецьктеплокомуненерго», як споживача, який не має постачальника природного газу та споживає природний газ несанкціоновано», – йдеться в повідомленні.

В компанії наголошують, що станом на 8 годину ранку 9 березня 2021 року в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» відсутній постачальник природного газу, відповідно до даних інформаційної платформи Оператора ГТС України.

При цьому, як пояснюють в облгазі, із самого початку і до теперішнього моменту працівникам «Донецькоблгаз» погрожували невстановлені особи.

«Із самого початку робіт технічним працівникам ПАТ «Донецькоблгаз» погрожували невстановлені особи, а з ночі 7 березня 2021 року до всіх об’єктів ОКП «Донецьктеплокомуненерго», в найкращих традиціях європейської держави, доступ був та залишається обмеженим озброєними людьми без розпізнавальних знаків», – зазначається в заяві.

Повідомляється, що з приводу цієї ситуації ПАТ «Донецькоблгаз» неодноразово зверталось до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП та губернатора Донецької області щодо відсутності постачальника природного газу у найбільшого в Донецькій області теплогенеруючого підприємства та можливі наслідки.

«Всі звернення були проігноровані всіма державними та місцевими органами влади. Таким чином, Донецька область знаходиться на межі техногенної катастрофи, оскільки керівництво області фактично усунуло ПАТ «Донецькоблгаз» від забезпечення безперебійного газопостачання області, зокрема за допомогою озброєних осіб заблокувавши виїзди аварійного транспорту ПАТ «Донецькоблгаз», – підкреслюється в повідомленні.

Також, наголошується, що, не дивлячись на всі звернення ПАТ «Донецькоблгаз» та завіряння губернатора Донецької області, постачальник природного газу в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» через 4 дні так і не з’явився, а погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» ані з місцевого бюджету, ані з боку ОКП «Донецьктеплокомуненерго» не відбулося.

«Внаслідок вказаних дій керівництва Донецької області щодня з боку ОКП «Донецьктеплокомуненерго» здійснюється несанкціонований відбір природного газу з ГТС України на суму понад 9 мільйонів гривень щодоби. Вказані збитки автоматично перекладаються на ПАТ «Донецькоблгаз», оскільки саме наше підприємство відповідно до чинного законодавства повинно здійснити припинення несанкціоноване споживання природного газу з боку ОКП «Донецьктеплокомуненерго», але через силову протидію з боку керівництва Донецької області – ПАТ «Донецькоблгаз» вимушено зобов’язують взяти на себе борги місцевого бюджету», – наголошується в заяві.

Читайте в «Терміналі», прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незаконні дії «Донецькоблгазу», який всупереч постанові Кабміна від 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго», не залишаться без відповідної реакції.