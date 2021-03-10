Якість газу в лютому 2021 року вища за стандарт — Оператор ГТС України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в лютому 2021 року, становить 8 216 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Про це пише пресслужба ОГТСУ.
Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
Згідно з даними компанії, жителі Запорізької області отримали самий висококалорійний газ – 8264 ккал за куб.м, далі йде Івано-Франківська область – 8259 ккал і Харківська область – 8256 ккал.
Газ з найнижчою теплотою згоряння отримали споживачі Полтавської області — 8176 ккал, Львівської області – 8178 ккал і Донецької області – 8189 ккал.
Раніше Термінал писав, що якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу.