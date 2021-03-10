Запаси вугілля на складах ТЕС продовжують зростати

Протягом минулого тижня продовжують зростати запаси вугілля на складах ТЕС.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«В середньому за останні 10 днів поставки склали 66,9 тис. тонн, а витрати — 60,1 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

Станом на 8 березня, в порівнянні з початком минулого тижня запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) збільшилися на 6,5% до 453,3 тис тонн (+27,7 тис. тонн), із них газового вугілля — на 7,2% до 325,3 тис. тонн (+21,9 тис тонн), антрацитового — на 6% до 128 тис тонн (+5,9 тис. тонн).

У пресслужбі також додали, що вугілля на складах ТЕС складає лише 68% від мінімально.

Читайте в «Терміналі» також, наразі між ПАТ «Центренерго» і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 04 березня.

