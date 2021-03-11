2021-03-11: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 68,41 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,75%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,94 долара за барель, додавши 0,78%.

У четвер ціни на сиру нафту зросли, оскільки розгортання кампаній з вакцинації поліпшило економічні перспективи, а запаси палива в США різко впали, хоча зростання було обмежене різким збільшенням запасів нафти після негоди в Техасі минулого місяця, пише Reuters.

Ціни на нафту продовжують зростати попри дані про істотне зростання запасів нафти в США минулого тижня, пише «Investing.com».

Згідно з даними міністерства енергетики США, опублікованим в середу, запаси нафти за тиждень, що завершився 5 березня, збільшилися на 13,8 млн барелів. Тижнем раніше стрибок запасів склав 21,6 млн барелів. Видобуток нафти в США, різко знизилася через морози в Техасі минулого місяця, повернулася до колишніх рівнів, в той час, як нафтопереробні підприємства не відновили виробництво в повному обсязі, відзначає аналітик ClipperData Метт Сміт.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:40 мск в четвер складає $ 68,43 за барель, що на $ 0,53 (0,78%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 10 березня ці контракти подорожчали на $ 0,38 (0,6%) — до $ 67,9 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,51 (0,79%) — до $ 64,95 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів виросла на $ 0,43 (0,7%) — до $ 64,44 за барель.