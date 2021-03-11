Енергоблок №3 РАЕС підключений до мережі після  ремонту

Після завершення капітального планово-попереджувального ремонту до мережі під’єднали енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС.
Про це пише пресслужба Енергоатома.
Наразі триває планове підвищення потужності енергоблока, яке відбувається з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску, і незабаром він вийде на потужність 1000 МВт. Це посилить вітчизняну енергомережу.
Енергоблок №3 перебував у ремонті з 14 листопада 2020 року. Під час ремонту виконали всі регламентні роботи, низку заходів із підвищення безпеки, а також модернізаційні роботи, необхідні для кращого поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією компанії Holtec International.
10 березня працюють 12 з 15 українських енергоблоків, загальна поточна потужність становить 11 315 МВт.
«Термінал» писав, енергоблок №2 РАЕС виведено у планово-попереджувальний ремонт.