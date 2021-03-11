ГарПок реалізував на УЕБ усі виставлені 150 тис. МВт.г е/е

ДП «Гарантований покупець» реалізує електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, та закуплену за фіксованим “зеленим” тарифом.

9 березня 2021 р. на Українській енергетичній біржі відбувся черговий аукціон з продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Державна компанія реалізувала весь виставлений обсяг електроенергії — 150 тис. МВт.г на загальну суму у майже 203 млн грн.

На аукціон було запропоновано 5 позицій, періодом постачання з 1 по 30 квітня 2021 року. Середньозважена ціна, що сформувалася згідно з результатів аукціону за графіком базового навантаження, склала 1 321,16 грн/МВт-год. За блочними позиціями, за графіком 8-19 години ціна склала 1 483,57 грн/МВт-год, 10-16 години — 1 323,43 грн/МВт-год, 11-15 години — 1 293,12 грн/МВт-год, 13-14 години — 1 211,82 грн/МВт-год. Загалом було підписано 55 угод та визначено 13 переможців.

«Учасники ринку електроенергії мають змогу обирати години та обсяги, які вони бажають закупити, починаючи від найменших показників — це є головною перевагою аукціонів, що ініціює «Гарантований покупець». На аукціонах з продажу “зеленої” електроенергії традиційно спостерігається високий рівень конкуренції, що сприяє встановленню ринкових цін.» — прокоментував підсумки аукціону Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі», протягом лютого 2021 року на УЕБ у БЕТС та БЕТС «Electric Power» було проведено 98 торгових сесій. Також щодня проходили торгові сесії на короткостроковому ринку природного газу.

