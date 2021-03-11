Газ в Європі за першу декаду березня подорожчав на 10%

Ціна газу на головному спотовому хабі Європи — нідерландському TTF — зросла до $ 220 за тисячу кубометрів з постачанням в четвер з мінімуму за 2021 рік у $ 198 в останні дні лютого.

Про це повідомляє «Interfax».

З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $ 234 за тисячу кубометрів.

Bloomberg відзначає, що спекулянти роблять ставку на те, що європейські політики будуть форсувати досягнення кліматичних цілей. Крім промислових підприємств до ралі на ринку підключилися хедж-фонди, і трейдери відзначають ризик формування спекулятивної бульбашки на вуглецевому ринку. Зростання ціни на квоти CO2 також б’є по економіці головного конкурента газу в енергетичному балансі — вугільної генерації.

Тим часом рівень запасів в підземних сховищах Європи знизився до однієї третини від максимальної місткості. На ранок вівторка він опустився до 33,27%. За даними порталу Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Німеччині (на головному газовому ринку Європи) знизилися до 27,65%, в Австрії — до 33,47%, Чехії — 32,51%, Польщі — 42,70%, Франції — до 18,98% (мінімальний рівень серед країн регіону), на Україні — до 41,48%.

«Термінал» писав, рівень запасів газу в підземних сховищах Європи подолав «екватор», опустившись нижче 50% від їх повної місткості.