Газ в Європі за першу декаду березня подорожчав на 10%

Обновлено: Март 11, 2021. Тэги: ,

Газ в Європі за першу декаду березня подорожчав на 10%

Ціна газу на головному спотовому хабі Європи — нідерландському TTF — зросла до $ 220 за тисячу кубометрів з постачанням в четвер з мінімуму за 2021 рік у $ 198 в останні дні лютого.

Про це повідомляє «Interfax».

З початку року середня ціна контракту «на день вперед» на TTF склала $ 234 за тисячу кубометрів.

Bloomberg відзначає, що спекулянти роблять ставку на те, що європейські політики будуть форсувати досягнення кліматичних цілей. Крім промислових підприємств до ралі на ринку підключилися хедж-фонди, і трейдери відзначають ризик формування спекулятивної бульбашки на вуглецевому ринку. Зростання ціни на квоти CO2 також б’є по економіці головного конкурента газу в енергетичному балансі — вугільної генерації.

Тим часом рівень запасів в підземних сховищах Європи знизився до  однієї третини від максимальної місткості. На ранок вівторка він опустився до 33,27%.  За даними порталу Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Німеччині (на головному газовому ринку Європи) знизилися до 27,65%, в Австрії — до 33,47%, Чехії — 32,51%, Польщі — 42,70%, Франції — до 18,98% (мінімальний рівень серед країн регіону), на Україні — до 41,48%.

«Термінал» писав, рівень запасів газу в підземних сховищах Європи подолав «екватор», опустившись нижче 50% від їх повної місткості.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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