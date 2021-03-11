США розглядають можливість нових санкції проти «Північного потоку-2″

Обновлено: Март 11, 2021. Тэги: ,

США розглядають можливість нових санкції проти «Північного потоку-2″

Держсекретар США запевнив конгресменів, що нова адміністрація не припинили боротьбу проти добудови газопроводу і розглядає запровадження нових санкцій. Раніше республіканці дорікнули владі в нерішучості.

США продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2″.
Про це на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Ми — проти і ми продовжимо виступати проти», — наголосив Блінкен.
За його словами, на даний момент Держдепартамент перевіряє можливість введення санкцій стосовно компаній, що беруть участь в його будівництві, зокрема оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG, яка ще не потрапила під обмежувальні заходи. «Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій», — запевнив держсекретар.
Республіканець Майкл Маккол закликав Блінкена не дати добудувати газопровід, розширивши санкції, оскільки інший розвиток подій «стане перемогою Путіна». «Ми надзвичайно стурбовані тим, що сильні заяви влади про протидію газопроводу не підкріплені такими ж сильними заходами», — наголосив він.
Кілька днів тому п’ятеро республіканців у Палаті представників, включно з Макколом, направили лист Блінкену, в якому висловили стурбованість тим, що адміністрація Джо Байдена не вдається до рішучих кроків для зупинення добудови «Північному потоку-2″, а також застерегли від можливої залаштункової угоди з Німеччиною.

У листі міститься прохання прояснити, чому стосовно низки юридичних осіб до цього часу не застосовані обмежувальні заходи попри наявні дані, що вони мали б підпадати під американські санкції через свою участь у будівництві газопроводу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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