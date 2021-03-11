У 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн

Обновлено: Март 11, 2021. Тэги: , ,

У 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн

У 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.

Повідомляє Укренерго.

Левова частка фінансування – понад 85% або 2,667 млрд грн – була спрямована на  реконструкцію підстанцій, ліній електропередачі, придбання обладнання тощо. Решта 15% фінансування (453 млн грн) – у нове будівництво. При цьому 71% річного обсягу інвестицій становили кредитні кошти.

Реконструкція мереж та будівництво нових об’єктів передбачені Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років і спрямовані на забезпечення видачі повної потужності генерації, надійність живлення споживачів окремих регіонів, підвищення надійності та безпеки системи передачі та роботи всієї енергосистеми України.

Зокрема, у 2020 році:

  • завершено будівництво і включено у роботу підстанцію 500 кВ «Кремінська» трансформаторною потужністю 500 МВА з мережевою інфраструктурою 330 кВ. Це дозволило усунути ризики відключення споживачів частини Луганської області у випадку втрати потужності Луганської ТЕС, у тому числі після від’єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.
  • Завершено будівництво і включено під робочу напругу ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська (186 км). Завдяки цьому Запорізька АЕС змогла працювати на повну проектну потужність і вже у січні 2021 р. у період дефіциту потужності в енергосистемі забезпечила передачу додаткових 700 МВт потужності в ОЕС.
  • замінено 14 одиниць трансформаторного обладнання на ПС 750 кВ «Донбаська», «Дніпровська», 330 кВ «Харківська» та «Суми», піднявши рівень виконання програми із заміни силового обладнання до 71%.
  • Споруджено 537 км волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) для створення високошвидкісних каналів передачі технологічних даних. Зокрема, вперше в Україні споруджено ВОЛЗ на лінії напругою 750 кВ (Запорізька АЕС – Каховська). Важливою у цьому напряму була реконструкція 26,5 км ділянки міждержавної ПЛ 400 кВ Мукачеве – Саболчбака (від підстанції до держкордону) зі спорудженням ВОЛЗ, якою здійснюється експорт/імпорт електроенергії між «островом Бурштинської ТЕС» та енергосистемою Угорщини.
  • Замінено трансформатори струму ТОГ-750 кВ на елегазові на ПС «Вінницька», «Західноукраїнська», «Південнодонбаська», «Запорізька».
  • Завершено повну реконструкцію ВРП 110 кВ на ПС 330 кВ «Лозова».
  • Розпочато першу чергу реконструкції ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.
  • Тривали підготовчі роботи на ВРП 400, 220 та 35 кВ на ПС 400 кВ «Мукачеве» для приєднання нового АТ-3, який вже поставлено на ПС.
  • Монтувалось обладнання комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 150 і 330 кВ на ПС 330 кВ «Кременчук», КРПЕ 110 і 330 кВ на ПС 330 кВ «Новокиївська».

Читайте у Терміналі: Укренерго розпочинає будівництво унікальної ПС 330 кВ «Західна» поблизу Києва.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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