У 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.
Повідомляє Укренерго.
Левова частка фінансування – понад 85% або 2,667 млрд грн – була спрямована на реконструкцію підстанцій, ліній електропередачі, придбання обладнання тощо. Решта 15% фінансування (453 млн грн) – у нове будівництво. При цьому 71% річного обсягу інвестицій становили кредитні кошти.
Реконструкція мереж та будівництво нових об’єктів передбачені Планом розвитку системи передачі на наступні 10 років і спрямовані на забезпечення видачі повної потужності генерації, надійність живлення споживачів окремих регіонів, підвищення надійності та безпеки системи передачі та роботи всієї енергосистеми України.
Зокрема, у 2020 році:
- завершено будівництво і включено у роботу підстанцію 500 кВ «Кремінська» трансформаторною потужністю 500 МВА з мережевою інфраструктурою 330 кВ. Це дозволило усунути ризики відключення споживачів частини Луганської області у випадку втрати потужності Луганської ТЕС, у тому числі після від’єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.
- Завершено будівництво і включено під робочу напругу ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська (186 км). Завдяки цьому Запорізька АЕС змогла працювати на повну проектну потужність і вже у січні 2021 р. у період дефіциту потужності в енергосистемі забезпечила передачу додаткових 700 МВт потужності в ОЕС.
- замінено 14 одиниць трансформаторного обладнання на ПС 750 кВ «Донбаська», «Дніпровська», 330 кВ «Харківська» та «Суми», піднявши рівень виконання програми із заміни силового обладнання до 71%.
- Споруджено 537 км волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) для створення високошвидкісних каналів передачі технологічних даних. Зокрема, вперше в Україні споруджено ВОЛЗ на лінії напругою 750 кВ (Запорізька АЕС – Каховська). Важливою у цьому напряму була реконструкція 26,5 км ділянки міждержавної ПЛ 400 кВ Мукачеве – Саболчбака (від підстанції до держкордону) зі спорудженням ВОЛЗ, якою здійснюється експорт/імпорт електроенергії між «островом Бурштинської ТЕС» та енергосистемою Угорщини.
- Замінено трансформатори струму ТОГ-750 кВ на елегазові на ПС «Вінницька», «Західноукраїнська», «Південнодонбаська», «Запорізька».
- Завершено повну реконструкцію ВРП 110 кВ на ПС 330 кВ «Лозова».
- Розпочато першу чергу реконструкції ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.
- Тривали підготовчі роботи на ВРП 400, 220 та 35 кВ на ПС 400 кВ «Мукачеве» для приєднання нового АТ-3, який вже поставлено на ПС.
- Монтувалось обладнання комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 150 і 330 кВ на ПС 330 кВ «Кременчук», КРПЕ 110 і 330 кВ на ПС 330 кВ «Новокиївська».
Читайте у Терміналі: Укренерго розпочинає будівництво унікальної ПС 330 кВ «Західна» поблизу Києва.