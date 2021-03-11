Виробниками електроенергії з ВДЕ звернулись до президента через борги ГарПока

10 березня 2021 року, провідні асоціації з ВДЕ, включно з Українською вітроенергетичною асоціацією, звернулись до Президента України Володимира Зеленського щодо погашення «старого» боргу за 2020 рік перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.
Повідомляє УВЕА у Facebook.
- 4 квартал 2020 року — 40% (приблизно 9 млрд грн)
- 1 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
- 2 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
- 3 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
- 4 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
«….на сьогодні виробники електроенергії отримали 14% замість 40% …..і до 31 березня 2021 року (кінець першого кварталу 2021 року) мають бути сплачені наступні 15% заборгованості минулого року, проте нам не відомо про джерело та графік сплати цього траншу», — йдеться в листі.
«Якщо платіжна дисципліна ДП «Гарантований покупець» не буде відновлена шляхом забезпечення надійних джерел фінансування, це призведе до низки негативних наслідків……включно з невиконанням зобов’язань виробників з відновлюваних джерел енергії за банківськими позиками», — вкотре застерегли учасники ринку.
Копії листів, окрім інших, отримали також Прем’єр-міністр України, в.о. Міністра енергетики України, Міністр фінансів України, Директор ДП «Гарантований покупець» та Голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго».
Раніше Термінал писав, що НКРЕКП розпочинає розслідування порушень законодавства на ринку електричної енергії.