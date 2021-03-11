Виробниками електроенергії з ВДЕ звернулись до президента через борги ГарПока

Обновлено: Март 11, 2021. Тэги: , ,

Виробниками електроенергії з ВДЕ звернулись до президента через борги ГарПока

10 березня 2021 року, провідні асоціації з ВДЕ, включно з Українською вітроенергетичною асоціацією, звернулись до Президента України Володимира Зеленського щодо погашення «старого» боргу за 2020 рік перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Повідомляє УВЕА у Facebook.

У своєму листі асоціації вкотре нагадали про необхідність виконання положень Меморандуму про Взаєморозуміння, який закрпілює положення про сплату накопиченої заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з ВДЕ наступним чином:
  • 4 квартал 2020 року — 40% (приблизно 9 млрд грн)
  • 1 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
  • 2 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
  • 3 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)
  • 4 квартал 2021 року — 15% (приблизно 3.35 млрд грн)

«….на сьогодні виробники електроенергії отримали 14% замість 40% …..і до 31 березня 2021 року (кінець першого кварталу 2021 року) мають бути сплачені наступні 15% заборгованості минулого року, проте нам не відомо про джерело та графік сплати цього траншу», — йдеться в листі.

«Якщо платіжна дисципліна ДП «Гарантований покупець» не буде відновлена шляхом забезпечення надійних джерел фінансування, це призведе до низки негативних наслідків……включно з невиконанням зобов’язань виробників з відновлюваних джерел енергії за банківськими позиками», — вкотре застерегли учасники ринку.

Копії листів, окрім інших, отримали також Прем’єр-міністр України, в.о. Міністра енергетики України, Міністр фінансів України, Директор ДП «Гарантований покупець» та Голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго».

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП розпочинає розслідування порушень законодавства на ринку електричної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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